【美女饕廚】懷石料理篇

今日介紹一間位於尖沙咀K11 Musea的懷石料理餐廳，我之前與兩位美女已一起品嘗過那裏的懷石料理餐，香港店是分店，總店在日本京都河源町，擁有米芝蓮一星，在當地是非常難預約。

餐廳的食材都是由主廚義井富明精心挑選時令食材，由日本直送到店。店內裝修充滿日本風格，配以大地色系的素材，令人感覺溫馨愜意。而傳統懷石料理，不論餐具或擺盤都要求極端精緻，每一道菜式都是藝術品！由師傅和經理親自講解菜式背後的故事。

首先是前菜，是青檸蒟蒻配八爪魚，八爪魚質感軟糯，調味輕盈清新。之後是這裏的招牌菜──海膽熱狗，我們都是海膽控，所以都十分熱切期待。師傅即場表演，把醋米飯放入薄薄一層紫菜裏面，上面鋪滿一整排海膽，輕輕沾上自家製醬油，便遞到我們手中。當日是用來自北海道泰匠海膽，滿滿的海膽入口即化，味道甘甜鮮濃，而且質感非常幼滑，我們都感到十分澎湃滿足。

再來一碗熱騰騰的鹿兒島A4和牛麵線，用高湯帶出肉香，肉質幼嫩細滑，入口慢慢融化，配搭來自兵庫縣的手工製素麵，麵質滑溜幼細，口感柔韌。緊表上的是一個特色小吃，以陶瓷器具盛載，外形亦與別不同，裏面有兩層，放有時令蔬菜，旁邊是竹葉卷，打開裏面是鯛魚壽司，非常精美。

之後是燒喜之次，魚脂特別豐盈，肉質嫩滑細膩，師傅用火炙燒香了魚皮，逼出油花，令香氣昇華，伴着小青椒和香芋吃，滋味無窮。

最後是御飯，師傅説一碗好的米飯，最講究是煮飯的陶鍋，所以這裏是堅持御用由日本著名陶藝大師手造的飯煲，一打開鍋蓋，米香撲鼻，每粒米都是層次分明，配菜為明太子、柚子胡椒小魚、金菇甘露煮，忍不住再添飯呢！

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）