特備戰衣搶視后！高海寧趕返港狙擊龔嘉欣

藝人高海寧（高Ling）與視帝王浩信由內地返港，準備後天舉行的台慶頒獎禮。高Ling過去幾個月都在內地搵真銀，失去最佳拉票時機，問會否趁這2日積極拉票，她說：「之前同事、市民投咗我票嘅都有Cap相畀我，多謝大家支持，希望唔好辜負大家期望。我應承大家，會即刻染個靚髮，剪靚啲，靚靚咁出席頒獎禮！仲有機會嘅，仲有時間，仲未截止投票，大家繼續投票畀我呀！」談及「勁敵」龔嘉欣預告會以性感戰衣現身，她說：「係呀？唔緊要啦！各有各靚！我都搵咗設計師幫我準備咗條裙，總之會靚靚咁出席啦！」

王浩信當去Party

王浩信亦坦言錯過了拉票的最好時機，受訪時說：「因為要工作，真係冇辦法！要同支持我嘅Fans講聲對唔住，依家返咗嚟，我會盡最大努力拉票，不過都係平常心，當去Party咁。（好兄弟張振朗係勁敵？）阿朗唔會係我勁敵，佢永遠都係我好好嘅朋友，好好嘅對手。」

2人臨離開內地前，齊齊為人氣平台做紅酒直播，見高Ling拿着酒杯又搖又聞，相當享受。不過期間亦有蝦碌，她差點弄翻紅酒，在旁的浩信可能最近拍開動作片，即時敏捷地彈開，避過一劫！