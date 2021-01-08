着泳衣騷身材　葉巧琳唔使減肥真係咁Fit？

歌手葉巧琳（Mischa）因《全民造星III》而人氣急升，最新推出其創作的新歌《浸浴》，她說：「成首歌講緊我洗晒所有唔好嘅嘢，重新上路，喺《造星III》重新出發、重新開始認識自己，搵番自己嘅初心，喺過程裏面可以學到好多，比以前更加認識自己。」她還在MV中穿上泳衣大騷性感，不過因為有燈光效果配合，她坦言未有刻意減肥，更笑說：「我已經接受咗自己喺電視上面係肥，喺拍攝泳衣嗰一幕之前我半日冇食嘢，但一拍完嗰個shot就狂食！」

MV導演湯駿業（AhDee）解構除了以浸浴的畫面展示洗淨過去的負能量或羞恥外，同時亦是一次自省的良機，因為這個淒美的念頭，MV的開首，便是Mischa在月亮面前洗澡，象徵洗淨再上路的儀式。

其實拍攝MV之日，剛好是Mischa完成《造星III》決賽後的兩天，雖然帶着疲倦身軀，但她還是全力以赴。回想拍攝當日最有趣的畫面，就是整個人浸在浴缸裏的一刻，她說：「其實都幾凍，同埋我雖然識潛水，但要靚靚咁浸落水唔噴水係好艱難，因為啲水會湧返入鼻，不過我已經盡咗力，下次要研究吓點樣再做得靚啲；另外MV裏面有好多類似現代舞嘅手部動作，拍攝之時我即時諗起Alina（造星參賽者之一），佢跳一定好靚。」