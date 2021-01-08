德江加奈　肉感陽光少女

做得運動多係咪代表其人身材一定會好纖巧呢？咁又未必，以前好多知名足球明星，如意大利經典前鋒韋利咁經常跑動，但係身形依然好大隻；又好似日本寫真女優德江加奈咁成日都冇時停，但係身材依然肉感十足。

8頭身比例

雖然女仔雪白嘅肌膚的確容易吸引到男人嘅目光，但係擁有古胴膚色嘅囡囡一樣咁有魅力，好似日本寫真界就有好多人氣女優以小麥膚色聞名，包括「寫真界黑鑽石」橋本梨菜及葉月彩，除咗佢哋之外，仲有今日同大家見面嘅德江加奈亦係其中之一。

今年22歲嘅加奈五官標致，有啲似混血兒，不過佢就冇公開過關於血統嘅資料，而佢靚女得嚟仲有散發出強烈萌味，成日都展露笑容更加強本身嘅青春魅力。身材方面，有5呎5吋高，被歸類為「8頭身比例」，所以即使加佢肉感較強，都唔會好似一啲寫真妹咁睇落又肥又矮，配合小麥膚色，相當養眼亦顯得陽光感強烈。

充滿活力

佢14歲就已經踏足舞台，做童星演出過唔少舞台劇，作品包括《GO，JET！GO！GO！Vol.6回憶藍色基因聖誕節》。長大成人之後，佢覺得演藝事業未有突破性發展，便決定進軍寫真界，2017年推出首隻寫真DVD作品《初戀Days》，而且銷情相當理想，令佢更加有信心喺寫真界發展，及後再推出寫真集，同樣獲得極佳成績。加奈廣受支持嘅原因有好多，豐滿身材及可愛面孔固然吸引，不過好多人都大讚佢清新活力夠強，欣賞佢嘅寫真時心情零舍愉快。

近期佢銳意成為網絡紅人，喺好多社交網絡平台都開設帳戶，並且經常上載自拍跳舞短片，當中會睇到佢活力十足又舞姿靈活，觀眾睇到亦覺得全身活力充沛呀！

加奈成日都會將自拍跳舞片段分享畀大家欣賞，當然亦唔少得性感照片啦，一定令大家睇到愛不釋手。

Profile

年齡：22歲

身高：5呎5吋

三圍：34E-24-35