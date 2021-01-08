「最美丫鬟」陳婉婷狂收禮：有粉絲花咗幾十萬！

有「最美丫鬟」之稱的陳婉婷（Hebe）離巢無綫向外闖，但遇正疫情爆發令她大失預算，半年冇工開，她於是另謀出路，數月前開始做網上直播，由零收入變為日入5位數，靠粉絲支持谷底反彈：「我每日會開8小時直播，靠粉絲送禮物，我從中獲得分成，有時1日連100蚊都賺唔到，有時1日可以有幾萬蚊，支持我嘅都係跟咗我5、6年嘅粉絲，有粉絲為咗我呢幾個月花咗幾十萬，有時直播平台會有活動，收到最多禮物嘅直播網主，會喺唔同地區有廣告位置，我有兩個廣告都係靠粉絲為我贏返嚟！」

她感激粉絲在金錢上的支持，令她可以延續演藝夢，她自爆多年來都是「月光族」，出糧只有4位數：「我長期畀唔到家用，有時反過來要父母畀錢我。我讀商科，好多同學畢業都做銀行，底薪都幾萬蚊1個月，有時佢哋見到我有劇集出街，會問我幾時買樓，佢哋覺得我賺到好多錢，其實我連出去同同學食飯都成問題，要慳埋慳埋，先可以同佢哋食好少少。我有問自己值唔值得，但我真係好鍾意演戲，所以係值得。」

膽博膽全裸拍戲

雖然經濟拮据，但她從來沒想過要放棄夢想，曾有人對她開出數十萬飯局價，但她仍不為所動。所謂否極泰來，直播後，她的工作機會接踵而來，最近她首次擔任電影女一，在戲中豁出去以全裸上陣拍攝：「銀幕上係見唔到重要部位，因為要影我側身，我上身貼咗乳貼，下身係完全冇着，只係得服裝姐姐見到我全相。（接拍前有冇考慮尺度問題？）冇！因為個劇本好吸引，拍1套電影起碼要幾百萬至1千萬，導演梁鴻華夠膽用我做女一，我都唔應該諗咁多，我好感謝佢，佢起用我比我全裸更大膽，而且導演為人好厚道令人好放心。」