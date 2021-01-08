有巨乳同美股固然夠吸睛，如果加埋一對美腿，咁就真係完美喇！美腿嘅定義係要集修長、纖幼同白滑於一身，而今次介紹嘅幾部作品套，就係以美腿為主題，大家千祈咪錯過喇！

青春無敵

美腿固然值得一睇，但如果加埋青春魅力嘅話，睇頭更大大提升！呢套由Pure Passion製作嘅《Young Girl Seductions #16》，演出嘅脫星個個青春魅力過人，長腿銷魂，床技更係超班，搵嚟Emily Willis、Kenna James、Anya Olsen以及Megan Marx等4位脫星上陣。一開始舌戰作為前菜，跟住就直入主題，一輪肉搏後，再由另一位脫星接力展開連場激戰。4位脫星各有優點，當中以Kenna James列入床技高手之一，演出最為精彩，絕對值得一睇再睇！

辣到出煙

火辣嘅四仔脫星有唔少，但係被稱為辣到出煙嘅卻唔多，究竟佢哋有幾辣呢？咁就要睇呢套由四仔名廠Adam & Eve推出嘅《Gingerland》，囡囡陣容鼎盛，有Elsa Jean、Penny Pax、Karlie Montana等15位人氣脫星演出，個個都靚樣身材正兼有長腿，雖然係零劇情，但係激情四射嘅床戰足以吸引大家嘅眼球，加埋片長達4小時，名副其實係有排歎。當中以Karlie Montana嘅演出最值得欣賞，事關佢曾喺多個四仔頒獎禮獲得「最性愛演出」及「最佳床技」獎項，演出絕對有水準。

出神入化

四仔片廠Love Her Feet專門製作美腿主題嘅作品，呢部《Unfaithfully Yours》更係精彩之作，搵嚟Britney Amber、Aidra Fox、Jasmine Jae以及Audrey Royal等擁有模特兒級美腿嘅脫星演出，對於美腿控四仔迷嚟講吸引力極高，就算唔係美腿控，單係睇佢哋玩到出神入化嘅腿功，已經夠晒官能享受。其中以Britney Amber嘅演出最悅目，曾做過裸模嘅佢，唔單止擁有一對美腿，36D巨乳更係養眼，配合高潮表情，一個字講晒：正！

碟評

今次推介嘅3套作品，都以美腿脫星為賣點，其中以《Unfaithfully Yours》主打美腿視覺而拍攝出嘅作品，最啱美腿控四仔迷嘅心水，配合脫星極具挑逗性腳法演出，真係會睇到血脈沸騰！如果想青春魅力嘅話，《Young Girl Seductions #16》係最佳之選，片中嘅脫星青春無敵，而且帶羞澀嘅演出，更係四仔作品中少見。至於《Gingerland》主打天后級陣容，單係睇演出嘅脫星名單，就知道作品不但高質，仲要係星光熠熠。