幸運手鞠球「富貴團圓」利是封 及「好事成雙」利是袋　新春編織真摯祝福

新春將至，相信全港市民比以往任何一年更期待新一年的來臨！時代廣場推出限定的手鞠球「富貴團圓」利是封及「好事成雙」利是袋，於 2021年 1月25日至2月8日企劃期間，消費滿指定金額即可免費換領。今個新春，與時代廣場一同以絢爛綺麗的利是封把真摯的祝福傳遞開去。

說到新年又怎少得利是？今年時代廣場推出以手鞠球為靈感的「富貴團圓」新春限定利是封。手鞠球源於中國唐代的蹴鞠，當中的「手」比作攜手一起，「鞠」則比作「圓」，不但喻意為身邊人帶來幸福快樂，古時的手鞠球更被視為能帶給別人祝福的幸運球，所以只贈予最愛的人，為「富貴團圓」新春限定利是封賦予更深厚而真摯的意義。

一套八個的利是封包括四個印有不同手鞠球圖案的圓形設計款式，另有四個印上手鞠球設計的傳統長形利是封，款款設計精緻，手工極為精細，融合了刺繡、絨毛和燙金等各種工藝，可媲美藝術品。除此之外，時代廣場更推出了「好事成雙」利是袋，大紅色調配搭一抹金色，極具新年氣氛之餘更富有時尚感。

換領日期：2021年1月25日至2月8日

時間：上午10時至晚上10時

地點：時代廣場五樓及九樓換領專櫃

每日利是封及利是袋換領數量有限，先到先得，換完即止。

受有關細則及條款約束。