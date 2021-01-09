超卓汽車頒獎巡禮：年度頂級旗艦轎車大獎─Bentley Mulsanne

賓利（Bentley）最頂級的豪華轎車Mulsanne，一直以精湛工藝及尖端科技聞名於世。Mulsanne在英國經過約400小時由熟練的工匠們人手打造，每輛都是藝術珍品。2020年款Mulsanne不但載入先進科技，車廂裝潢、舒適度及寧靜度更是旗艦車款中的頂級。

寧靜車廂 舒適愜意

大昌行是大中華地區領先的汽車代理，英國百年汽車品牌Bentley便是其代理之一，今次獲獎的旗艦轎車Mulsanne建基於先進底盤技術，高速行車時會自動降低車身高度，開起來不會太虛浮，底盤調校亦兼顧到乘坐舒適性及操控性。為了令乘客感受到最優質、靜謐的乘坐體驗，Mulsanne採用高效的懸掛系統，輪胎更加入最新噪音吸收技術，能將傳進車內噪音減少4分貝之多，在起伏路面行車依然舒適愜意。至於動力方面，車載6.75L V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力達513ps，峰值扭力更達1,020Nm，配以主動式消震技術，令引擎機組發出噪音減少25分貝。同時搭配8前速波箱，由靜止加速至100km/h只需5.3秒。