Harry Styles被爆介入奧莉花懷特與男星未婚夫戀情

Harry（右）被指是奧莉花與Jason之間的第3者。

向來鍾情熟女的26歲英國男子組合One Direction前成員Harry Styles，本月初被拍到與36歲美國女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）手拖手現身，雖然奧莉花上年11月被指與一起7年的美國男星未婚夫Jason Sudeikis分手，但知情者透露Harry其實早於10月成為第3者！

Harry上年9月參演奧莉花執導的新片《Don't Worry Darling》，兩人於片場擦出火花，令Jason大受打擊！知情者表示：「奧莉花與Jason係有感情危機，就好似好多對伴侶一樣，但Jason好愛奧莉花，佢完全仰慕女方，所以先令件事咁悲傷。佢一直都好畀心機令個家庭可以維繫落去。」

Jason與奧莉花育有6歲兒子Otis與4歲女兒Daisy，他們最近才於英國購買新居，因為Jason正如當地拍戲。知情者表示：「有人嘗試想做到Harry同奧莉花好似近幾個禮拜先開始拍拖咁，但其實唔係。Jason發現咗Harry介入，就逼問奧莉花。奧莉花就提出分手，之後個分手消息先公開。」