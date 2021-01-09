崔宇植晒流利英文　《尹Stay》首播收視破10%

韓國金牌導演羅英錫製作的tvN綜藝節目《尹食堂》原定於去年春天進行拍攝第3季，但因為新冠肺炎疫情嚴重，製作組決定將拍攝延至冬天進行，但因為疫情仍未緩和，最後決定將第3季拍成在全羅南道求禮郡經營韓國傳統民宿的《尹Stay》，招待因工作或學業而居住在韓國不滿1年的外國人，讓他們可以同時體驗韓屋和品嚐韓國菜，今季除了有元祖成員尹汝貞、鄭有美與李瑞鎮外，亦請來有份演出第2季的朴敘俊及新加入的韓片《上流寄生族》男星崔宇植。

《尹Stay》在去年11月及12月進行錄影，所有演出者及工作人員事前都接受了病毒檢測，拍攝亦是在遵從防疫守則下進行，而節目昨晚首播便錄得8.2%的平均收視，最高一刻更至10%，稱冠同時段節目。

而昨晚講述擔任「尹Stay」社長的尹汝貞親自與客人溝通，又不時在廚房幫手，而「副社長」李瑞鎮則負責管理民宿大堂和廚房，鄭有美與朴敘俊就分別化身「廚房長」和「副廚房長」，為客人炮製美食，至於因為自小跟家人移民加拿大而操流利英語的崔宇植就擔任司機、門僮和侍應等多個角色，非常勤力！