日韓美妝達人　教你高效護膚手法！

想擁有又白又滑美肌，無論是前期的清潔還是後期的保養都十分重要。想達到理想護膚效果，除了要揀適合個人膚質的產品外，手法亦是一大關鍵，做對了就可以讓效果升級，反之可能會適得其反。日韓美妝界不時有達人在網上分享護膚技巧，這次我們就來看一看日本化妝教父Makoto Kamata（鐮田誠）和韓國美妝達人Pony的獨門護膚手法！

鐮田誠─呼吸洗顏法

日本化妝教父鐮田誠指出臉上出現斑點可能跟潔面手法不正確有關，因為大多數人在潔面時會習慣性閉氣，於是不正常呼吸會導致血液循環停止；這時候若是雙手在臉上用力揉搓、來回摩擦清潔的話就會對皮膚造成刺激。當血液循環集中到某一處的時候，肌膚就會容易受到紫外線的侵害，長久下來就會形成斑點。

為此教父就教大家正確潔面手法：首先必須放鬆、正常深呼吸，吸入新鮮的空氣讓氧氣循環身體，幫助體內的老廢物質排出體外。他更推薦大家使用潔面油，配合呼吸按摩清潔面部，達到排除老化物的效果。

Pony─3大美顏按摩手法

至於韓國美妝達人Pony就推介以下3個美顏按摩法，只要配合護膚品一同使，便能達致去水腫、改善眼紋、法令紋、頸紋等功效，同時可以加強護膚品吸收，步驟簡單，非常值得一試。

1.眼部按摩

功效：有助減淡眼紋和黑眼圈。

方法：先用無名指將眼霜點塗於眼周，再用指腹輕輕拍打按摩，幫助眼霜延伸及吸收。然後用大拇指指節順着眼周輪廓打圈輕輕按壓眼周，疏通血液循環。最後用大拇指指節在上眼眶由內往外按摩，在下眼眶由外往內按摩，就能幫助眼周細紋吸收眼霜，消除眼部浮腫。但謹記動作要輕柔 ，避免因拉扯肌膚而產生細紋。

2.面部按摩

功效：有助消水踵和預防法令紋。

方法：先將精華放在手心搓熱後再塗上臉，溫度可以幫助肌膚吸收。再用食指和無名指從鼻子向臉頰兩側延展，到臉頰位置打圈輕力按摩。

3.頸部按摩

功效：有助改善頸紋。

方法：先取適量的頸霜塗抹在頸部，輕輕拍打幫助吸收。然後用手指的指腹由下往上進行提拉按摩。最後雙手握拳，以手部的關節沿着下顎線條，由下巴推上至耳下，重複動作直至頸霜完全被吸收即可。最後這個動作可以稍微用力或用刮痧版輔助按摩，以加強效果。