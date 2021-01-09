賀歲糕點出籠　有「營」靚裝喜慶有優惠

仲有唔夠一個月就到農曆新年，各大品牌都整裝待發，陸續推出應節嘅賀年禮品，唔少更有早鳥優惠，可以說是早買有着數。

酒店級糕點

各大酒店相繼推出新春糕點，好似帝港酒店集團亦趁機推出全新口味嘅發財蓮藕五穀豐收糕及雪蓮紅豆玉米糝糕，前者用上鮮冬菇、靈芝菇及雞髀菇等令菇菌香氣馥郁，並混合蓮藕五穀米及超級食物藜麥等食材製作；後者則用上保健及養顏嘅玉米糝及雪蓮子炮製而成，兩款新糕點連素食人士都食得。此外，亦有品牌素來受歡迎嘅蔗汁紅年糕、瑤柱臘味蘿蔔糕及臘味芋頭糕等；另有多款賀歲禮盒供應。於1月27日或之前預訂可享「提前預訂優惠」，於1月11日前訂購價格更優惠。

好意頭新口味

本地老字號奇華餅家亦推出多款賀年食品及精選禮盒套裝，好似今年首推嘅素食之選「鮮淮山雜菌素糕」（將於1月22日全線分店發售）及暖胃驅寒嘅「薑汁黑糖年糕」，祝願新一年「步步『糕』陞」及「開『淮』暢飲」，另有招牌嘅亞嫲年糕系列及全新嘅賀年如意全盒等。此外，品牌自家設計嘅熊貓系列禮盒亦換上精緻賀年新裝，包括「賀年金牛孖裝年糕禮盒」及「賀年熊貓糖果禮盒」等，萌趣又滋味。由即日起至2月11日期間更有期間限定優惠，包括消費每滿指定金額送HK$50現金優惠券、以新春優惠價百多港元選購總值逾200多元嘅新春福袋，以及購買滿HK$50加HK$25換購賀年熊貓玻璃密封瓶乙個等。另於即日至2月11日期間更可以優惠價選購多個期間精選套裝，內有多款賀年小食。

萌趣好玩禮盒

而蛋糕店Twinkle Baker Décor今年就首推「Hello Kitty幸運輪盤」新春禮盒，摩天輪造型嘅幸運輪盤內係Hello Kitty造型薑汁年糕及奶黃年糕，還有白朱古力樹莓麥脆片與藍山咖啡麥脆片，更有兩款不同口味嘅Hello Kitty掛耳茶包；茶包由台灣製作，其他賀年糕點均是香港製造。此外，禮盒包裝包括別注版Hello Kitty迎福小武獅帆布袋，由即日至1月24日或之前訂購可享早鳥或會員隻惠。

孝敬長輩之選

如果想孝敬一眾長輩，或許保健強身嘅人參幫到你。韓高麗蔘的品牌老字號正官庄由即日起推出全場製品禮盒88折（珍製品除外），購物滿HK$1000減HK$100兼送野櫻莓汁1包及紅石榴液1條、滿HHK$2000減HK$300更送野櫻莓汁2包及紅石榴液2條。原支地良切蔘7折、天字蔘8折；蜜切片買一送一，蔘糖亦以超抵價發售。此外，購物折實滿指定金額送正官庄利是封1包，優惠多之餘，仲可以討長輩歡心。

香港製造糕點

本地粵菜酒家翠園也場農曆新年將至推出一系列賀年糕品、醬料及美饌禮盒，最重要係全部百分百香港製造。好似年年都甚得茶客歡迎嘅金腿瑤柱蘿蔔糕及鴻運年糕，啖啖足料，濃香又味美。此外，珍饈美饌系列推出嘅南非鮑魚禮盒，配以大廚秘製嘅湯汁烹調而成，濃厚鮮甜，只需加熱即可享用，想在家中輕鬆品嘗到經典海味菜式話咁易。各款美饌禮盒及醬料均不加防腐劑及味精，而且全是香港製造，有品質保證。由即日起至2月12日選購年糕及多款禮盒有特價優惠，而指定信用卡更可享7折優惠。