【變幻才是永恒】合久未必婚！愛情長跑　分手最痛

合久必婚當然好啦，不過世事嘅嘢，真係唔到人去預測，變幻才是永恒嘛，好似以下娛樂圈呢幾Pair情侶，好多人都睇好佢哋，可惜未能走到最後，唔單止佢哋痛呀！粉絲都痛呀！

最痛指數5粒星

湯怡與洪卓立拍拖11年，經常拍住上搵銀，又成日於社交平台晒恩愛被視為娛樂圈模範情侶。不過某日2人突然宣布分手，但未有交代原因，不過分手後仍能做番好朋友，最近2人互動增多，而且各自未有心儀對象，粉絲都好想佢哋可以翻撻！

最痛指數4粒半星

螢幕情侶變成真情侶，方力申、鄧麗欣十年情一樣玩完，2人被喻為金童玉女，粉絲也一直睇好兩人，但最終因兩人之間存在「解決不到的問題」引致分手。分手兩年，鄧麗欣終於情歸王子，更一改以前玩地下情作風，同王子高調晒恩愛，更會拍住上出event，感情如膠似漆。而方力申則寄情工作愛情未有着落。

最痛指數4粒星

鍾嘉欣跟伍允龍8年情斷，雖然2人地下情為主，但是2人一起已是娛樂圈公開秘密，不過旁人都唔睇好，覺得女尊男卑。2014年尾2人分手，有傳是因Philip事業無咩起色所致。伍允龍之後拍攝《城寨英雄》嶄露頭角。而嘉欣就於翌年結識現任老公Jeremy，相識4天就認定對方，依家更三年抱兩、成為一仔一女之母，非常幸福。

最痛指數3粒星

天王郭富城與熊黛林在2006年拍攝MV而相識，一年後公開戀情，拍拖6年，可惜難逃「七年之癢」的魔咒，於2013年分手收場。女方之後在一場節目中坦白分手原因：「因工作長期分居異地，聚少離多，感情變淡。只想找個可靠、家人滿意的男人結婚。」也有傳是女方逼婚所致。不過依家雙方都各自有美滿家庭！熊黛林於分手翌年與現任老公郭可頌相戀，2016年結婚更誕下孖女，一家四口樂也融融！城城也與方媛結婚，婚後誕下2女，又是一家四口樂也融融！

最痛指數1粒星

呂方與鄭裕玲（DoDo） 2008年宣布分手，結束了長達16年的愛情關係，同時對外表示，不牽涉金錢及第三者。但當時有傳呂方因幫DoDo投資蝕大錢，令雙方關係破裂！呂方曾於分手暗寸對方霸道：「我都坐咗16年監啦！依家重獲自由，就好似一隻冇腳雀仔咁周圍飛，仲唔周圍瞄咩？我覺得四十幾歲嘅單身男人好吃香！我咁耐都未試過咁開心，可能你覺得我囂，我認呀！我從未試過咁高傲，未試過飛得咁行。」而呂方於2020年與年輕16歲的圈外女友Rainbow（伍惠實）結婚，2人婚後育有1女