美食婷：吃火鍋慎防熱量陷阱

天文台話這個星期又再次有寒流，我美食婷又諗住開定爐和家人圍爐吃火鍋，但在選湯底和預備食材時，一定要留意熱量陷阱，幸好我美食婷一早參考了各位專業人士在社交平台教大家的吃火鍋貼士，如湯底、食材和醬料要點揀好，先吃得開心又放心。

台灣美女營養師高敏敏早前就在社交平台發布一張吃火鍋熱量照表，湯底以每1公升來計算，港人最愛的麻辣鍋就高達1,416卡路里，開胃的酸菜白肉鍋則有500卡，滋補的藥膳鍋約有332卡，鮮味十足的海鮮鍋約有132卡。想吃得清淡一點，不妨選擇健康的昆布鍋或蔬菜鍋，前者只有24卡，後者更只得12卡。

除了湯底，火鍋另一陷阱就是蘸醬，以每30克計算，惹味的沙茶醬就有219卡，豆瓣醬有54卡，愛吃辣的話，辣椒醬為25.5卡，即使就這樣蘸醬油，每30克就有27卡，醋的熱量最少，約在10.5卡路里，大家不妨多選擇蒜、葱、薑等天然香料來配搭醋汁，加工醬料可免則免。

火鍋配料方面，肥牛、丸類必不可少，@phenomsfit在社交平台列了不同食材的熱量參考表，如火鍋必吃的肥牛，每100克就有430卡，帶脂肪的五花腩片就有393卡，至於嫩滑的雞柳約106卡。美味彈牙的貢丸1粒已經49卡，豬肉丸都48卡，食多幾粒差不多已等於1碗200克的米飯。

搜集了這麼多資料，以後吃火鍋就識得揀，可以吃得安心一點。不過都要奉勸大家，少吃多滋味，分量要適可宜止。