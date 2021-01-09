IU全黑造型撐《金唱片》　Jessi晒警鐘胸捧歌手獎

韓國年度音樂盛事《第35屆金唱片大獎》今、明兩日在高陽市KINTEX舉行，受新冠肺炎疫情影響，頒獎禮改以錄播形式進行，而今日率先頒發數位部門的獎項，男星李昇基與韓片《上流寄生族》第二度合作擔任主持。

IU、MAMAMOO、ITZY、Oh My Girl、Jessi、Monsta X、NU'EST及THE BOYZ等歌手事前戴口罩現身紅地氈，ITZY與MAMAMOO等女團均穿上短裙在嚴寒下捱凍晒腿，而身材火辣的Jessi身穿低胸裝大晒警鐘胸搶鏡，MAMAMOO的華莎則疑似真空上陣性感示人。

第二度合作的李昇基與朴素丹坦言今年因為疫情關係而在沒有粉絲的場地下主持頒獎禮感到可惜，其中朴素丹指今年的願望是希望與粉絲見面。而本月少女與THE BOYZ率先獲得「Next Generation獎」，NU'EST與正在當兵的Zico則分別獲得「Golden Choice獎」及「Trend of the year獎」，Monsta X就獲頒「最佳組合獎」，Jessi則奪得「最佳Solo歌手獎」。

Next generation: 本月少女、THE BOYZ

本賞：BLACK PINK、華莎、@MAMAMOO、ITZY、Oh My Girl、Zico、NoeL

Golden Choice獎：NU'EST

最佳R&B及Hiphop：Changmo

最佳演歌獎：林英雄

Trend of the year：Zico

最佳組合獎：Monsta X

最佳Solo歌手獎：Jessi