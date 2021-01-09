《處男魔法》大熱爭5獎！赤楚衛二有望封視帝

日本權威電視雜誌《The Television》每季舉辦的「日劇奧斯卡」，昨日在官網公布《第106屆日劇奧斯卡》中期投票成績，日本男星赤楚衛二與町田啟太主演的BL日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（處男魔法）在最佳劇集等5個組別均領先。

最佳劇集中，《處男魔法》得票最多暫居第1位，第2及3位分別是波瑠主演的《#remolove~普通的戀愛是邪道~》和森七菜主演的《這份愛要加熱嗎？》。至於最佳男主角方面，赤楚衛二以大熱姿態力壓第2位《聲援》的窪田正孝，好大機會奪視帝。最佳女主角暫時由森七菜排第1位，波瑠和《姐姐的戀人》的有村架純居2及3位。

最佳男、女配角是《處男魔法》的天下，劇中演員町田啟太和佐藤玲暫居第1位，町田更是大比數抛離對手，佐藤玲在劇中戲份不多，但卻爆冷力壓《聲援》的二階堂富美和《極道主夫》的川口春奈。而DEEP SQUAD演唱的《處男魔法》片尾曲《Good Love Your Love》，在最佳劇集歌曲中排首位，結果《處》劇在5個組別中均暫時佔優，投票至本月19日截止。