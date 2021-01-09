楊盼盼憶當年差啲燒死：好彩有人伸手救我

藝人羅家英現身觀塘，接受楊盼盼主持香港開電視節目《睇你賞面》訪問，錄影時興起，他即場一展粵劇唱功。原來2人甚有淵源，同樣師承京劇佬官粉菊花，楊盼盼說：「細個時我學咗3年，就有機會拍電影，後來撞到家英哥都冇相認，直到大家合作拍戲先傾到，佢係我師兄呀！」

楊盼盼透露錄影前，羅家英有將她當年拍攝電影《大地回春》時的受傷照，拿出來翻看：「當年被火燒到差唔多死得，好彩同戲演員伸手救我，佢都燒傷咗隻手。而家英哥影嘅相，係當時佢哋幫我揸蘆薈影低嘅，我都未見過。頭先我同導演講，真係唔想記番起！」她又指很想再跟師兄練功。

記者打趣問羅家英今次接受其他電視台訪問，會否再叫太太汪明荃支持，他說：「梗係會，不過佢唔睇都冇辦法。其實佢都睇好多其他電視台嘅節目，例如台灣時事節目，佢覺得啲人講嘢好快、又提高把聲，所以好好笑。佢又會睇中央台啲劇，吸收多啲新知識，就知道無綫有啲乜不足。」他又表示近期夫婦齊齊練書法，並即席展示自己的作品：「我寫草書，學咗個零月兩個月，依家寫揮春。（好有成績喎。）梗係啦，我有個底嘛。」