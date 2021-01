《萬千星輝頒獎典禮》將於明晚舉行,當中視后競爭相當激烈,而有份入圍嘅藝人李施嬅,呢日就喺社交網透露,起行前往加拿大拍攝劇集《血與水》(Blood & Water),故未能出席明晚嘅頒獎禮,佢留言:「Michelle 回來了。準備好出發!加拿大疫情好嚴重。要做好安全準備。我要飛喇!Enjoy the party tomorrow and Good luck to everyone!」唔少好友包括陳山聰、周家怡等都留意叫佢保重,而有份爭「飛躍進步男藝員」嘅謝東閔留言與佢道別,佢亦回覆:「明天加油!」