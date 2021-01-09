太窮自卑唔敢追DJ關寶儀！安德尊娶「20年情」助手？

藝人安德尊（大王）接受車淑梅電台訪問，對曾有傳他是中英混血兒，他說自己是河南開封人，對於誤傳原因是有人玩遊戲節目，問起這問題，但又找不到他證實，結果誤傳他是混血兒而已。他透露是窮家出身，父親是海員，一家七口蝸居於百尺板間房，少時常跟外婆看戲，自小發明星夢，亦想過做醫生，更自爆當年曾追女仔追到菲律賓修讀藥劑學，惜女友去世，他未完成大學課程便返港。他更剖白感情事：「我咁大個仔唯一心儀嘅就係當年喺電台遇上嘅關寶儀（90年代電台DJ），不過依家人哋都已結婚，我當年因為窮出身唔敢高攀咁好嘅女仔，我哋仲係好好朋友。」車淑梅姐單刀直入問其助手跟了他近20年，尚未迎娶對方？安德尊即搶答：「哈哈！我希望佢係啦！總之你儲定人情，不過講真，我唔想結婚，因為適婚年齡已經過咗，人稱我鑽石王老五仲好笑！20年前我一時愚昧聽人講戴鑽石會幸運，有光環吸力量，買咗1卡價值4萬幾嘅鑽石，在鏡頭前閃吓閃吓，後來畀人笑，戴咗1年半載除咗唔敢戴，哈！」

入行34年，行內出名好人緣，他與余慕蓮（魚毛）份屬好友，他說：「因師傅曹達華關係，我哋時時見面，佢（魚毛）視我親如子侄，佢嗰晚入ICU前打畀我，話出得嚟就再見，出唔返就下世見，我心都實埋，講唔到嘢，我話『放心，我幫你都係舉手之勞』。」他說魚毛尚未決定物業捐去哪個慈善機構。

另外，提到他與名廚李錦聯成鬥氣冤家，大王直言：「唔啱就係唔啱，頂嘴就係頂嘴，唔係故意！佢煮餸好叻，對食材好叻，不過有時畀我捉到佢甩漏，係佢唔好彩，因為佢唔夠仔細，抽秤抽秤吓就慣咗咯⋯⋯我哋都好好傾，佢飲咗酒我就唔同佢傾，佢唔飲酒我就傾，不過佢飲咗之後其實仲好傾，成個李白坐喺漁船上嘅感覺咁搖吓搖吓，我有講過叫佢唔好飲咁多，但係我知道呢啲係佢嘅人生樂趣。」

向來愛穿西裝的他，原來是關曹達華事，他說師父說過做明星要有明星款，不要失禮，所以他為氹老人家開心，次次都執到正，慢慢成為習慣，衣櫃共有200套西裝之多，他說：「人哋話我戴冇鏡片眼鏡、着西裝為行運，真正原因係眼鏡反光，唔想打燈師傅爬上爬落咁危險，最重要有一次我去電台泊車，除低咗副眼鏡，畀保安問我係邊位，我要戴番副眼鏡佢先認得我，自此我唔敢除眼鏡喇！」