捱過抑鬱圓演藝夢！梁倬菲學藝術治療助情緒病童

藝人梁倬菲（Ana M.）是在港出生，有哥倫比亞血統的混血兒，父親是港人，母親是哥倫比亞籍，故她自小說得一口流利西班牙語，不過因沒有好好學書寫西班牙文，成為小小的遺憾。做過不少綜藝節目主持的她，終極夢想是演戲，去年終等到機會，且要挑戰講泰文，她說：「拍咗部電影要講泰文，本身唔識，拍之前1日先知道要講，即刻學，因為對白都算長，要講成1分半鐘。（學習語言能力強？）都算係，起碼扮到啲口音似，直情有工作人員以為我係泰國人添！」

她透露想進修演藝，除了為將來拍戲，更想幫助有情緒病的小朋友，透過藝術治療幫助他們：「因為我細個患過情緒病，有抑鬱同飲食失調症，我鍾意做戲都關呢樣事，好得意嘅，做戲之後覺得更加了解自己，識同自己相處、溝通，抒發情緒，搵到鍾意做嘅嘢去減壓。」她指不少人不了解情緒病：「通常啲人會叫你『放鬆啲、開心啲、唔好諗埋一邊』係冇用，可能好簡單一句『我會喺身邊陪伴你』、『有咩事我喺度』仲窩心。」又坦言因自身經歷，將來或有助投入角色，直言最想演情緒病人、精神分裂的角色。

主持不同類型節目

她曾在ViuTV主持多類型節目，她說：「最初係做兒童節目，之後做過兩性節目、長者節目，3種節目學到唔同嘅嘢，好似背稿、搞氣氛同訪問技巧。」但自評最大缺點是「口快過腦」，故近日為網絡平台做直播，1小時節目由自己度稿介紹產品，視為磨練口才的好機會。

Profile

三圍：34C-25-35

身高：160cm

體重：48kg

嗜好：演劇、睇戲、塔羅占卜、冥想