獲無綫開綠燈！敖嘉年停拍劇4日為微電影開工

藝人敖嘉年與郭爾君等，近日埋首為張子丰執導的微電影《有拖冇欠》開工，劇情交代「收數佬」嘉年對「債仔」爾君一見鍾情。2人有親暱場面，女方大賣關子，事後補充：「抱抱互相取暖囉。」問到嘉年是否對太太一見鍾情，他靦腆答：「見到鍾意嘅人，會有蟻咬嘅感覺囉。」

今次拍攝微電影，嘉年坦言獲無綫「開路」：「本來拍緊劇集《欺詐劇團》，依家全組停咗4日等我拍完先再歸隊。」《有》片內將起用他新歌，加上打戲連場，難怪他大叫好玩，不過卻幾乎「樂極生悲」：「埋位時我識得幫拍檔檢查，佢身後嘅木板有冇釘未拔，但就唔記得咗自己，拍拍吓發現後面有啲嘢，摸到原來有釘就嚟插到我！」他又表示感恩疫情下工作未停過：「不過過年前會開始收爐小休，跟住就要操肌嘞，以配合年中新劇嘅需要。」

爾君則賣口乖，打趣自己接拍《有》片主要是因為張導靚仔：「不過嘉年都係我偶像，近日我先重溫佢套《無頭東宮》，但低調啲啦。」她又指台前幕後上下一心，今次經驗相當愉快。

而張子丰表示今次能夠開戲，名副其實「過五關斬六將」：「因為我哋喺參加比賽嘅，首先要喺80幾位參賽者中爭入10強，咁就攞到資助開鏡，完成嘅作品再去角逐嚟緊頒獎禮嘅各個獎項，包括最佳導演同男女主角等等。（有信心？）暫時冇諗咁多，做好自己先啦。」