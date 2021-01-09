「蕭太后」唐嫣恃勢賣二手衫　網民寸送都冇人要

內地女星唐嫣在劇集《燕雲台》中飾演遼國蕭太后，因角色討好而吸納了大量人氣，帶挈其二手平台成為「唐粉」朝聖地，可是同時惹來噓聲，轟其貨品只賣名氣，而內地小花鄭爽的二手貨亦遭賣家圍插，唯地位高幾班的「視后」孫儷則被封為「良心商家」。

唐嫣劇鬥香港視后佘詩曼的《燕雲台》現於無綫熱播，當中她扮演足智多謀的遼國蕭太后比神級演技的佘詩曼更具話題，而其高知名度帶動商機，不少「唐粉」湧入她的網上二手平台瀏覽「御品」，可是卻發覺其所拍賣的衫不似預期，其中一件平民牌子的綠色毛衣，標價不算高為169元人民幣（約205港元），但衫身嚴重起毛粒，有網友不留情說：「可能送給人也沒有人要」，又有人揶揄：「169元是賣名氣而已」，又指其他衫款欠品味，而飾物跟「街坊貨」無異。不過有網民為她護航，指買賣有選擇權，既然是二手貨也不應要求太多。

除唐嫣的貨品被批「名過於屬」外，另一內地小花鄭爽也慘遭圍攻，當中有買家指她一件雪紡衫，原價約3千人民幣（約3,645港元），可是經她加持後，二手貨竟脹價3成，又有網民發現她將出席活動完的贊助商禮物以500元人民幣（約607港元）作拍賣，「讚」她精於無本生利，幸有粉絲代解釋，指拍賣品所賺的錢全是作慈善用途。

唐嫣及鄭爽的二手貨是否「抵買」就見仁見智，不過孫儷同樣放在二手平台的「貼地貨」卻一致被讚好，皆因新淨又夠實用，重點是標價如「超筍夜冷價」，小朋友用的書、簿及名牌積木僅「1蚊雞」有交易，連鎖店的名牌外套、電腦用品也是10數元人民幣起，連原價約7萬6元人民幣（約92,343港元）的高檔名牌頸鏈，戴過一次的二手節扣價約6萬6元人民幣（約80,193港元）。令網民最感動的位置，是所賣出的貨品是全由她親手提供包裝、速運等一條龍服務，網民覺得單計誠意也物超所值。