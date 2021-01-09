可嵐疫市求存人肉速遞　嚴崇天瑪姬自掏荷包力撐

持有2間食店的可嵐應嚴崇天及瑪姬邀請，帶同自家皇牌台灣滷肉食品上直播平台宣傳，又即場齊齊試食，2位主持人食到不停口，事後更大手掃貨力撐好友！3人又作出承諾，如有觀眾一炮過訂購100包滷肉，就會親自送貨，兼附上親筆簽名，可嵐笑言：「簡直重拾當年出歌簽碟嘅樂趣！」

講到下廚經驗，可嵐及瑪姬「結盟」取笑嚴崇天廚藝「水皮」，就連煮即食麵都雞手鴨腳，可嵐「加料」笑話：「平時做嘢見親阿天都幾Smart，估唔到原來個人咁論盡，哈哈！」嚴崇天反擊解釋：「其實係大家鍾意食麵嘅硬度唔同啫！唔關廚藝同論盡事嘅。」笑翻直播現場！

可嵐受訪時坦言食肆生意大受疫情影響，2間食店因分別持食物製造廠及會所牌照，均不列入餐廳抗疫支援計劃，於零受惠之下辛苦經營。她自爆曾於疫情爆發初期、2月時考慮停業，幸獲員工支持繼續捱下去，還逆市出招推出抗疫飯卡，不過她意想不到疫情延續至年尾，故最後在12月停業足2星期，繼而她忽發其想將舖頭招牌台灣滷肉做包裝食品，推出市面即獲一面倒好評，猶如打了枝強心針一樣，她預告稍後會繼續設計新產品，希望可以幫補收入。