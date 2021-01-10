魚翁撒網大包圍！張振朗最有信心攞呢個獎...

入行不經不覺已10個年頭的張振朗，近年事業開始起飛，去年更有《機場特警》、《反黑路人甲》、《使徒行者3》、《踩過界II》及《堅離地愛堅離地》共5套劇出街。今晚（10日）就是《萬千星輝頒獎典禮2020》大日子，他也分別角逐視帝、「最受歡迎電視男角色」及「最受歡迎電視拍檔」，實行叫3飛。

於其提名當中，他表示即使「拍檔獎」同時有兩個單位入圍，但明顯較有信心，他說：「《反》劇入面同王浩信、朱敏瀚嘅Hehe情，《使》劇同蔡思貝嗰種愛情，大家都好鍾意，我唔驚分散票數，魚翁撒網大包圍囉，各有支持者，唔知拉邊邊好，手掌手背都係肉，惟有見到邊個就講投邊邊。」對於問鼎視帝寶座，他直言沒有信心，因心目中早有人選：「我投黎耀祥《殺手》，近排同佢拍《拳王》真係好勁，好想見證佢攞4屆視帝，望住佢我雙眼發光，我演唔好唔緊要，今次佢又為角色減磅，50幾歲好勁，我都係浸多幾年先，爭都冇得爭，如果身邊係浩信、陳豪、黎耀祥呢啲，入5強已當贏。」更指憑《反》劇爭視帝，當初拍攝時卻沒甚信心，認為喜劇要令觀眾笑有難度，幸好作品出街後獲好評才鬆一口氣，問到未能憑該劇與拍檔賴慰玲一同競逐拍檔獎，他笑說：「佢輸畀兩個男人抵輸，套劇有呢個收穫已經好夠。」

而近日首度擔正的《堅》劇播出，還有幸唱主題曲，他透露收到朋友鼓勵短訊不禁眼濕濕：「套劇真係破繭而出，朋友喺短訊話首歌有擺音樂平台播，好開心，原來努力係有回報，再聽番首歌好感動，平時演古惑仔，今次做宅男，我專登戴眼鏡，又冇化妝整頭，眼圈都冇遮，眼鏡400幾度就咁戴，拍之前去埋動漫節觀察啲宅男喜好，我當呢個係初戀，好想畀觀眾評價，所以將咁多年學嘅掟晒出嚟。」