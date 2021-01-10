【是日通勝】（一點居士）

庚子年十一月二十七戊午火執日

吉時：上午9時至1時1、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、理髮

忌：嫁娶、置業、修篷

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙子座、獅子座、天蠍座

白羊

生活遇上小麻煩，幸獲親友出手解圍。

金牛

精神飽滿，有機會中獎或收到小禮物。

雙子

運勢強，人緣佳，投資方面可以獲利。

巨蟹

頭腦靈活，多出門曝光，易獲貴人關照。

獅子

善用人際關係，可大大減輕工作壓力。

處女

工作上需執行新計劃，事前宜考慮周全。

天秤

對待異性要保持理智，不宜太感情用事！

天蠍

鬥志旺盛，應付日常工作變得輕鬆自如。

人馬

戀愛運一般，多包容伴侶，避免爭執。

山羊

花費宜理性，盲目投資易陷入破財危機。

水瓶

偏財運甚強，可作小額投注，或有斬獲。

雙魚

生活瑣事甚多，多得友人伸出援手。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠（49歲）

旺弱指數

（升）羊 桃花旺

（跌）鼠 脾氣差

鼠

是日沖煞，收斂脾氣，不要熬夜，健康要緊！

牛

工作順利，收入穩定，生活壓力可大大減低！

虎

情緒容易激動，提防小人於背後惡意中傷。

兔

狀態回勇，待人接物得心應手，利爭取佳績。

龍

財運上升，只要努力工作，將有不錯回報。

蛇

伴侶或較任性，再辛苦也得遷就，免傷和氣。

馬

發揮團隊合作精神，工作進度可望輕鬆達標！

羊

桃花運上升，單身者多曝光，有望招引良緣。

猴

健康運平平，出門要提高驚覺，防意外發生。

雞

精神狀態不太理想，整體運勢受受到拖累。

狗

小人隨時篤背脊，待人若太計較，很易中伏。

豬

與伴侶別太衝動，感情問題總會有解決方法。