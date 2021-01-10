東方日報C2：王浩信龔嘉欣票數領先穩做視帝后

龔嘉欣4劇在手成為視后大熱，近日更頻頻曝光拉票，搞到壓力飆升，要喪食發洩；同樣有力爭獎的蔡思貝亦不留力，出動圈中好友在網上助攻，前晚又與身在加拿大的姊妹陳瀅隔空開Live搶票。據知視帝、視后票數走勢，暫時以王浩信及龔嘉欣領先。

《萬千星輝頒獎典禮2020》今晚舉行，每年視帝、視后獎項都爭崩頭，一眾候選藝員近日紛紛使出渾身解數拉票！據知視帝及視后方面，《踩過界II》的王浩信及《殺手》的龔嘉欣票數暫時領先，而「最佳劇集」《香港愛情故事》及《反黑路人甲》競爭激烈，鬥得難分難解。

喪食甜品 訴苦減壓

入行13年、由扮「死屍」做起到近年上位成為花旦的龔嘉欣，今次憑癲喪演繹《殺手》問鼎視后，連日四出拉票，大抵獲外界睇重，所以心理壓力隨之變大，鏡頭後顯得心事重重。她日前被發現出席劇集《堅離地愛堅離地》宣傳活動後，約朋友歎下午茶，期間悶悶不樂，不停揭餐牌，並點了不少甜品與友人分享。她主力傾訴，更一度講到皺眉，要喪食甜品減壓，離開餐廳後見到有途人拖住可愛柴犬，她即飛撲上前又摸又攬。

接受電話訪問時，問到爭視后壓力是否很大？嘉欣坦言：「之前比較緊張，反而到頒獎禮就輕鬆好多，返公司有好多同事鼓勵。無論拎唔拎到獎，有觀眾、同事支持已經好開心。（要食甜品減壓？）食完真係開心啲！」此外，她昨日在社交網分享拍攝《殺》劇的花絮片，作最後衝刺。

勁敵最後衝刺狂出招

另一邊廂，憑《踩II》角逐視后、呼聲同樣高的蔡思貝，連日來獲星級姊妹陳瀅、賴慰玲、陳嘉寶、何雁詩、王君馨、楊秀惠及許芷熒等在網上開Po力撐外，當中身在加拿大的陳瀅，前晚更捱眼瞓與思貝隔空開Live，出力助攻：「由第一套劇集睇住佢演戲，慢慢變得成熟，係用多咗心去演，所以今屆好值得攞獎。」思貝亦趁機拉票：「我真真正正感受到那個獎項的重量，因為這樣多年來的入圍，今年我終於覺得自己有資格……我很怕會令大家失望，辜負了支持我、喜愛我的每一位，這段時間一直收到很多鼓勵的聲音，很多不同形式大大小小的『加油，睇好你』……是你們幫助我學會欣賞自己。」不少網民都留言撐她登上視后寶座。

昨日接受電話訪問時，她直言頒獎禮前心情緊張，認為有很多未知之數：「例如條裙會唔會太大風吹走咗，又會諗吓自己做得夠唔夠，令大家動手投我票。今日會留喺屋企，好好回顧同沉澱7年來經歷過嘅嘢，執吓啲禦寒衣物、敷吓眼膜，因為呢2日突然鼻敏感，搞到又痕又腫。」她之後再在社交網上載入圍作品片段，並留言拉票：「無論如何，我相信癲姐……」

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