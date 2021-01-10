超卓汽車頒獎巡禮：最矚目中型豪華行政房車─BMW THE 5

寶馬（BMW）第7代5系小改款除了車廂設計及科技配置升級，更首次導入48V Mild Hybrid油電輕混能技術，強化動力表現和提升加速反應之餘，更有助減低每次停車起步時的引擎負荷和減少廢排，成就高效動力。

48V輕混能 語音指令

輸港的5系小改款均搭載由2.0L TwinPower Turbo引擎及48V電池技術組成的油電輕混能系統。拍攝車為520iA Luxury，最大馬力達184hp，290Nm最大扭力能於1,350rpm起至4,250rpm傾巢而出，並可透過制動力回收系統，將之轉化為電能儲存，為車廂其他電子設備供電。車載最新iDrive 7操作系統支援Apple CarPlay及Android Auto，對應能聽懂廣東話口語指令的智能個人語音助理。此外，泊車輔助連後泊鏡頭及泊車感應、車道偏離警示、變換車道及盲點警示、碰撞預警等一系列智慧駕駛輔助系統，均屬標準配備。