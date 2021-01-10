許紹雄移居新加坡　打本百萬捧23歲愛女做老闆

71歲的資深藝人許紹雄與新加坡籍太太龍嬿而育有23歲獨女許惠菁（Charmaine），去年一家移居新加坡後，Charmaine以一級榮譽成績傳理系畢業，更獲爸爸許紹雄打本百萬畀佢開Coffee Shop，認真廿四孝。

許紹雄去年以2,300萬港元於新加坡買下4,000呎豪宅，屋內設有私人泳池，供一家三口定居當地，亦會偶爾回港工作。

為氹愛女，佢更斥資百萬於新加坡買下約1,600呎舖位開Coffee Shop，主力賣Charmaine製作嘅甜品及咖啡，而佢又不時打躉做生招牌吸客，似乎生意唔錯。

許紹雄回覆東網，直言阿女本身冇計劃開Cafe：「阿女舊年佢成大半年都返唔到香港，喺新加坡就整吓蛋糕、曲奇，整整吓整多，畀隔籬左右食，佢哋讚話好食，可以拎去賣。咁個女就整咗個網站賣，佢一個人整咗都整唔到咁多，預咗一個禮拜嘅貨放上網，賣咗幾次就變到開售15分鐘賣晒！」

許紹雄愈講愈高興，笑言係太太嫌個女阻住廚房，促使愛女另覓「地盤」，加上住所附近有吉舖，就心生開舖念頭：「見啲租金同商業大廈差不多，就不如搞個舖啦，就係咁開始！我份人又乜都唔理，佢哋想搞乜就搞，最緊要係佢鍾意做咩就去做，做到自己鍾意做嘅嘢就最開心嘅，搵唔搵到錢係其次。」

許紹雄續透露新店剛開張不到1個月，已經生意不俗：「上個月12月21號開張，都好多人嚟捧場，生意都唔錯，都多謝大家欣賞！個女整啲蛋糕、曲奇幾好食又真嘅，開舖真係冇計劃，本身佢想繼續讀書，但見到疫情咁樣，點敢畀佢去啫…佢自己都話讀完咁多書走去整餅，我就同佢講無所謂，唔係你讀咩就要做咩嘅，最緊要搵到自己理想，呢個先係人生目標！」