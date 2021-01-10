【心理測驗】脫單在望　藏在寶物的桃花

在魔幻的國度裏，你所選的最珍貴的寶物是否真的能夠成為現實生活中的桃花預告？（互聯網）

新一年的到來，帶來新的希望，在此年頭，大家都祈求這一年會有好事發生，而今年大家最關注的除了疫苗外，當然包括自己各方面的運氣啦！單身狗們自然期待桃花朵朵開，可以脫單成功，甜甜蜜蜜啦！想知道自己的桃花是遠在天邊還是近在眼前，不如玩一玩這道戀愛心理測驗，看看神奇國度中的寶物所暗示出的桃花預兆啦！

【問題】

假如你是魔法王國的國王或女王，你的寶貝公主、王子被黑女巫擄走，對方要求你用最珍貴的寶物來換回孩子，你會選擇以下哪一種寶物？

A.稀有的藥材

B.價值連城的寶石

C.家傳的魔法寶物

D.罕見的珍珠

【結果分析】

A.桃花在他處

桃花並不在你的社交圈子內，比較難出現追求者，如果保持隨緣的佛系愛情態度，近期內脫單的可能性較低。建議多去一些平日少去的地方，面對有好感的對象，不妨主動出擊，再作了解。

B.紅娘牽桃花

桃花運不錯，身邊會有紅娘出現，有機會因親友、同學、同事的介紹而認識到不錯的異性朋友。不要過於抗拒別人的介紹，亦可以多留意一下自己的社交圈子，有機會多與舊同學、舊同事聯絡。

C.桃花將盛開

意想不到，你的桃花運甚旺盛，愛神將在你身邊降臨，生活上可能出現對你有好感的人，又或突如其來的交友邀請。雖然身上散發着粉紅氣場，但要懂得辨別甚麼是正桃花、爛桃花，亦不要表現得太過冷漠，把對方嚇走。

D.桃花在路上

你的桃花處於一個隱藏的角落，若隱若現，並不是沒有可能的對象，不過近期會處於觀望的狀態，或者沒有足夠的緣分令你們多了解。偶爾可能會飄來爛桃花，但只要保持對愛情的期待，桃花其實正慢慢靠近。