美國真人騷女王Kim Kardashian的家族真人騷節目《Keeping Up with the Kardashians》(KUWTK)去年9月宣布經過20季之後今年將會結束,而Kim前日就於社交網站透露最後一日拍攝節目。

日前被爆已聘請律師準備與饒舌天王老公Kanye West離婚的她,顯得對節目依依不捨。除了拎住香檳向一眾工作人員祝酒之外,她亦上載香檳照並留言表示流淚。而最後拍攝日亦唔見Kanye在場,她拍攝餐枱面上的家人肖像曲奇時亦冇預老公,令她們婚變的傳聞更加似層層!

而憑真人騷上位的家族成員Kylie Jenner亦以白色性感打扮現身片場。她亦有於社交網站上載照片並簡單留言:「最後1日拍攝。」