金素妍上《玩甚麼好呢？》　自爆唔畀老公睇咀戲

憑SBS韓劇《Penthouse》人氣急升的40歲女星金素妍，昨日亮相「國民MC」劉在石主持的綜藝節目《玩甚麼好呢？》，劉在石今次以長髮造型示人，變身演藝公司的大人物「Canola Yoo」，與Defconn及金鐘民一起發掘2021年的藝能新星，金素妍就以候選人身份登場。

金素妍坦言自己對綜藝節目很有興趣，但她每次上節目都會緊張到手震，而母親亦因此不喜歡她上綜藝節目，但金素妍過往曾擔任音樂節目《人氣歌謠50》的主持，她更即席與金鐘民拿起咪牌重現當年主持節目時的場面。

她於2016年9月被爆與合拍周末劇《家和萬事成》的男星李尚禹撻着，2人於翌年拉埋天窗，她指被爆戀情時剛好是她亮相節目節目《蒙面歌王》的日子，便請聯絡她的記者把報道推遲1日：「但其他記者在當日公開了報道，我真的很抱歉，所以為那位記者做了專訪。」而金素妍在《Penthouse》飾演大奸角，問到老公李尚禹看了劇集後有否嚇倒時，金素妍就笑說：「我在劇中有幾次咀戲，所以他從某個時候開始不看劇集了，我只會挑幾個好的場面給他看，故意不讓他看（咀戲），會跟他說『你行開一陣啦』。」

另外，《Penthouse》第2季預計於下月啟播，有份客串的女主播金秀敏昨日在影音平台上載練習台詞的影片，影片雖然以快鏡形式編輯，但有網友將短片放慢後，發現可以清楚地聽到劇本內容，間接劇透了金素妍與嚴基俊宣布訂婚和Eugene自首的內容，不少網民都鬧爆金秀敏無腦，而她事後已將影片刪除。對於劇本內容被公開，SBS表示：「我們沒有回應，請大家透過劇集確認。」