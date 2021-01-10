GOT7傳全員不續約JYP　《金唱片》或成最後組合活動

香港成員王嘉爾（Jackson）所屬的7人韓國男團GOT7迎來出道7周年，繼成員Jr.決定在與JYP事務所約滿後與過檔BH事務所，專注影視方面的發展後，成員宥謙亦被指有意與AOMG事務所簽約，而今日有爆料網指7名成員都已經決定不與JYP事務所，各行各路，而GOT7今午齊人現身《第35屆金唱片大獎》的紅地氈，有指今日的頒獎禮將是GOT7最後1次組合活動。

知情人士指GOT7成員之間的關係很要好，全員都希望繼續一起活動，但他們與JYP事務所的意見存在分歧，經過多次討論後，決定今後各自活動。Jr.與宥謙很有機會過檔BH事務所及AOMG事務所，榮宰則有傳正與Sublime Artist Agency討論簽約事宜，隊長JB就正物色與Hiphop有關的公司，一直兼顧中韓兩地活動的Jackson會繼續在內地發展，並將透過韓國中介公司在韓進行活動，泰籍成員Bam Bam被指會繼續進行泰、韓兩地的活動，美籍台裔成員Mark則計劃返回美國與家人生活，打算開設個人頻道及在當地進行音樂活動。

對於有傳全員決定不續約，JYP事務所表示暫時未能確認，會在整理有關續約的事宜後再作公布。