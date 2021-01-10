鄭衍峰被問邊個身材好啲　馮盈盈激到噴火反眼

前港姐馮盈盈被東網踢爆同大隻主播鄭衍峰極速閃分，但喺最近1集嘅《#後生仔傾吓偈》中繼續耍花槍，盈盈仲打爛醋埕，佛都有火！

呢集題目係「情侶間最難答的問題」，鄭衍峰就話有好多女仔都會問：「到底你啲Ex身材好啲，定我身材好啲？」佢就話點答都死：「我依家答，即係我幻想番Ex嘅身材，咁又死，我話你身材好啲，咁又……」坐正佢旁邊嘅盈盈聽到擘大個口得個窿，啞口無言，而陸浩明（6號）就即時大叫：「講大話囉一定係！」而盈盈更無名火起，用高8度聲線嗌：「你做咩話人哋講大話？唔准屈人講大話呀！」

鄭衍峰之後問：「通常咁問得，都知自己係冇對方身材咁好，所以想得到優越感？」仲無視盈盈不斷咁問：「You sure？」最後鄭衍峰就話最終可能會答自己冇拍過拖！盈盈就話聽過一種幾好嘅答法：「就係『谷出嚟咋嘛，你谷嘅話仲勁啦』！」6號再插嘴話：「即係依家呢位冇咩喇喎！」盈盈再次被辣着：「谷係要有啲嘢先谷得出嘅！」唔知係咪鄭衍峰驚盈盈嬲豬，即時補多句：「問我嗰位女仔嘅身材都唔錯，但佢覺得自己比前任遜色，所以特意問呢個問題！」點知盈盈都係唔多滿意，兩人繼續針鋒相對！

而呢個時候黃美棋就問：「點解要咁執着佢個身材好唔好呢？」點知全場靜晒望住兩位，盈盈就衝出嚟話：「你問我？關我咩事啫？又唔係我！」鄭衍峰都轉移話題問大家有咩問！