寒流襲桃園　五月天化身行動暖爐：繼續取暖

台灣天團五月天連續3日在桃園國際棒球場舉行音樂會，原定在去年聖誕節舉行的個唱，遇上疫情，主音阿信對歌迷許下承諾會舉行一個別出心裁的演出，成員怪獸說：「演唱會倒着開也是第一次，有種倒吃甘蔗的感覺。」在這「首場」演唱會他們也準備了多個驚喜獻給「首場」歌迷，還加唱《志明與春嬌》，阿信和官網的社交網突擊直播共吸4.2萬觀眾，和現場2.5萬歌迷一同參與。

演唱會邀請新生代樂團茄子蛋，兩隊樂團合唱《I LOVE YOU 無望》混搭出好好滋味，阿信也趁機考驗茄子蛋會不會唱五月天的歌：「如果唱不好，今天茄子蛋就改成榴槤奶，下次有機會一起唱茄子蛋的歌，若五月天唱不好也把團名給改。」此舉反倒讓茄子蛋開心可以再報金曲新人獎，但其實茄子蛋對五月天的歌很熟悉，接着2團一起合唱《麥來亂》，再掀起高潮。

寒流侵襲，阿信直呼：「好冷！我們是在玉山開演唱會嗎？」他們都想化身為行動暖爐溫暖歌迷，石頭暖心地說：「大家久等了！等了很多天！等到天氣都變涼，好像變很冷，謝謝你們來，其實我現在好想站在你們中間。」歌迷的熱情尖叫聲，也讓冠佑感到溫暖：「大家都要大聲吶喊，希望你們聲音讓我們有點暖和，今天天氣非常冷，就讓五月天繼續取暖。」