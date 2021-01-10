張敬軒凌晨開Live　王菀之爆老公唔陪瞓

英皇歌手張敬軒繼日前「突擊」Fans推出「超級大碟」《The Brightest Darkness》後，今日（10日）凌晨再玩驚喜開Live，觀看人數瞬間飆升超過1萬！期間軒仔分別邀請2位「星」級嘉賓加入狂放笑彈，傾到佢大叫唔願走，最後開足個半鐘至凌晨3點半佢先肯去休息。

首個嘉賓有最近拎咗叱咤男歌手金獎嘅許廷鏗（Alfred），軒仔趁機Book身兼牙醫嘅Alfred幫佢箍牙，Alfred一口應承，仲自爆其實好多客人都係Fans，不過「明星效應」冇令佢業績增長，因為好多人都話太熟唔願意畀佢睇牙，覺得尷尬，Alfred笑話：「又唔係要睇你條底褲！」

第2個嘉賓先係重頭戲，軒仔搵嚟老友人妻王菀之（Ivana）「Cyber Talk」，Ivana一出現全場即High爆，身處閨房嘅佢甫露面就送個全素顏Look畀大家，又瞓喺個牡丹枕頭套上面，令軒仔爆笑！Ivana口話差唔多瞓覺，但依然都接軒仔Call認真唔話得，但可能佢睡房信號唔係咁好，不時窒機起晒格，軒仔抵死笑話似睇緊恐怖「4仔」，身為電訊公司代言人嘅佢仲好稱職咁介紹優惠計劃，2人仲搞難Gag，Ivana笑話：「你用5G，但我係OMG！」笑翻全場！

軒仔問到老友點解獨守空房？Ivana踢爆老公喺出面睇緊波，再大爆老公唔入房嘅原因：「我怕凍所以瞓覺會着衞衣，入面仲有件Super Heattech，搞到成身汗，我仲有3張被，牡丹被加2張羽絨被，咁你知點解佢唔入嚟啦，哈哈！」軒仔笑點一觸即發：「你係咪要落街瞓？你老公怕焗到出熱痱，哈哈！」最後2人合唱一小段「撞音版」《我真的受傷了》，然後軒仔亦首次Live唱新歌《俏郎君》，成班Fans簡直大飽耳福！