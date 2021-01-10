【台慶回帶】咪神都輸！邊位搏到盡前露下露「峰」殺全場？

一年一度嘅《萬千星輝頒獎典禮》今晚舉行喇，又到咗一眾女星爭妍鬥麗嘅時刻，唔知佢哋今晚又會帶咩驚喜畀觀眾呢？喺等待嘅時候不如回顧吓過往有邊位女演員成功「凸」圍而出啦！講到「凸」圍點能夠唔提一眾咪神呢？今次入圍「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」兩大重要獎項嘅高海寧（高Ling），上年以一身白色魚尾裙亮相，大露事業線，未知今年會否重鎚出擊更加性感？而當時同佢手拖手行紅地氈嘅張曦雯以黑色長裙上陣，露埋纖腰，兩人黑白雙煞互相輝映！

同年，視后唐詩詠同樣好狠，Deep V Deep到落肚臍，雖然心口前有塊薄紗，但不失性感，露出湯碗胸，神秘又誘惑！而同場仲有上位小花江嘉敏，近年開始行成熟路線嘅佢，谷出心形胸，令人眼前一亮，成功搶鏡！

當年憑《城寨英雄》成為視后大熱嘅胡定欣，行紅地氈時盡地一煲，露前又露後，大晒完美胸形，雖然未見「胸」湧，但勝在夠Fit，健康又性感！最後佢仲冧莊蟬聯視后寶座！

曾經係無綫小花嘅黃心穎喺2018年頒獎禮上終極一擊，以粉色雪紡Deep V長裙上陣，雖然同樣有塊「守胸紗」，但正因係咁先有雪乳效果！當年仲係佢男友嘅馬國明見到都「嘩」咗聲，又問佢會唔會披住件褸，不過隨住心穎偷食事件，一切都成絕響喇！

同心穎同場嘅仲有姚子羚、「咪神」陳庭欣，不過佢哋都唔夠年過40嘅陳煒撼！皆因陳煒上露湯碗胸下透長腿，講到性感底線時，佢就直言：「我唔知，最緊要凸出。」成功「峰」殺全場！其實煒哥每次喺大場合都搏到盡，上年嘅頒獎禮佢打扮同樣有誠意，大晒玉背，同樣吸睛！