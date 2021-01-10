又消毒又充電 最威係Jordy！
2021年01月10日 17:00
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青色小恐龍Jordy化身手機守衞員，釋放消毒光線。（互聯網）
對於低頭族來說，以前返到屋企做第一件事，可能是幫手機充電，但現在絕對是由頭到腳到隨身用品消毒。日用夜用的手機，如果不清潔乾淨，隨時會成為「隱形帶菌者」，所以，有一樣可以讓你邊充電邊消毒的萌物出現，你會否考慮把它帶回家呢？
說的是Kakao Friends新推出的「Jordy消毒無線充電器」，底板是一個無線的充電器，L字形的支架上裝上一排消毒燈，而青色小恐龍Jordy則吃着其小蘋果站在上方，非常可愛。Jordy是Kakao Friends去年新增的成員，屬於一種未被發現的恐龍品種，一直以化石形式生活，擁有「安定在職場就業」的夢想，而這次它就化身成手機的守衞員。
Jordy所在的L字形消毒支架還可以摺疊下來，即使帶出門亦相當方便，而且不單單是手機，還可以為不同的小物件消毒，都可說是抗疫的小幫手。這款Jordy消毒、充電二合一萌物的價格是39,000韓圜（約港幣277元），現在在Kakao Friends (https://bit.ly/3q1Pbhb)官網有售。