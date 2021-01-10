又消毒又充電　最威係Jordy！

對於低頭族來說，以前返到屋企做第一件事，可能是幫手機充電，但現在絕對是由頭到腳到隨身用品消毒。日用夜用的手機，如果不清潔乾淨，隨時會成為「隱形帶菌者」，所以，有一樣可以讓你邊充電邊消毒的萌物出現，你會否考慮把它帶回家呢？

說的是Kakao Friends新推出的「Jordy消毒無線充電器」，底板是一個無線的充電器，L字形的支架上裝上一排消毒燈，而青色小恐龍Jordy則吃着其小蘋果站在上方，非常可愛。Jordy是Kakao Friends去年新增的成員，屬於一種未被發現的恐龍品種，一直以化石形式生活，擁有「安定在職場就業」的夢想，而這次它就化身成手機的守衞員。