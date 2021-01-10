BTS第4度奪《金唱片》大獎　GOT7興奮攞獎預告有新開始

韓國年度音樂盛事《第35屆金唱片大獎》昨日起一連兩日在高陽市KINTEX舉行，唱片部門的獎項於今午頒發，防彈少年團（BTS）、GOT7、TWICE及NCT 127等歌手下午率先現身紅地氈，其中TWICE在嚴寒天氣下穿上熱褲騷腿，而今日傳出全員不續約JYP事務所的GOT7亦齊人現身頒獎禮。

GOT7今日被爆與JYP事務所滿約後將各自發展，《金唱片》被指是最後的組合活動，而7子今日獲頒「10大專輯獎」時翹住手出場，成員更興奮歡呼及做出代表粉絲的小鳥手勢，隊長JB說：「2021年也會把多樣化的面貌帶給大家，一直都很感謝大家。」而Mark就指2020年大家都度過了很艱難的一年，而2021年將會是一個新開始，香港成員Jackson亦用普通話說：「新年新開始，謝謝！」

至於在海外人氣勁爆的BTS勇奪「10大專輯獎」、全球粉絲票選的「人氣獎」及最高榮譽的「大獎」，是他們連續第4年在《金唱片》奪得「大獎」，隊長RM說：「在新一年的開始就可以在這麼好的頒獎禮上得到大獎，真的很開心，得到大獎的時候能有SUGA哥在身邊是最好的事。」而因為做了肩膀手術而休養2個月的SUGA就表示去年因為疫情稍為緩和而有機會推出《Map of the Soul: 7》這張專輯，但很可惜未能舉行演唱會，希望快些有機會在演唱會上表演這張專輯內的歌曲。

男團EXO雖然缺席頒獎禮，但仍贏得「10大專輯獎」及內地粉絲票選的「QQ Music Fan's Choice K-Pop Artist獎」，成員伯賢亦憑Solo專輯奪得「10大專輯獎」，而男星趙正錫憑主演劇集《機智醫生生活》的主題曲《Aloha》獲得「最佳原聲大碟獎」，他指妻子Gummy去年亦獲得了這個獎項，令他覺得特別光榮，將會在《機》第2季中努力演出及唱歌報答大家，希望大家今年都遇到幸福的事。而最近合作出碟的男歌手Rain與朴震榮以表演嘉賓身份現身，演唱《When We Disco》及《Switch to me》等多首歌曲，其中減肥成功的Rain大晒胸肌及腹肌派福利。

得獎名單

新人獎：ENHYPEN、TREASURE、金浩中

10大專輯獎：NCT、EXO、伯賢@EXO、TOMORROW X TOGETHER、BLACK PINK、GOT7、TWICE、Seventeen、NCT 127、防彈少年團

Cosmopolitan Artist獎：NCT 127

最佳演出獎：(G)I-DLE

最佳原聲大碟獎：趙正錫

QQ Music Fan's Choice K-Pop Artist：EXO

人氣獎：防彈少年團

大獎：防彈少年團