美國醫療級清新機　隔絕新冠放「鮮」氣

疫情加上踏入冬季流感高峰期，在戶外就話可以戴口罩阻隔飛沫病毒，但回到家無遮無擋，就要想辦法過濾病毒。美國醫療設備品牌Airgle最近把醫療級空氣清新機AG300引入香港，它配備了H14醫療級cHEPA超高效濾網，經第三方檢測機構認證可過濾99.999%小至0.003微米的粒子，包括超微小的細菌、病毒 、粉塵、花粉、煙霧、塵蟎、霉菌孢子和寵物皮屑等多種空氣污染物，就連新冠病毒也能過濾，適合疫情下使用。

過濾以外，它還內置全球首款「光觸媒+UVC」組件，表面塗有二氧化鈦，在UV燈照射下，形成具有強氧化性的羥基自由基，可將小於0.01微米的污染物淨化成無害物質，持續殺滅細菌和病毒，並分解甲醛、揮發性氣體及異味等有害物質。機內同時備有特級活性碳濾網，有助降解室內裝修污染，如甲醛和苯等揮發性有機化合物，去除裝修氣味及家中異味。

Airgle AG300機身約338 x 297 x 246 mm大小，雖然未至於小巧，但單手就能挽起，方便搬至家中不同角落使用，而它的有效覆蓋範圍約390平方呎，適合香港一般家庭使用。另外，它設有專用App，讓用戶實時檢測室內空氣質素水平，並可遙距調校空氣輸出量、淨化時間或啟用兒童安全鎖，透過App更可查看濾網壽命，提醒用戶及時更換以維持最佳的空氣質素。

Airgle AG300現已公開發售，雖然售價接近HK$7,000有點貴，而且沒有加濕等Add-on功能，用途較為單一，但考慮到它的過濾效能達到醫療級，健康無價，為家人着想不妨考慮。