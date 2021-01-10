寒天鬥「峰」騷　陳自瑤極限性感揮低一眾小花

《萬千星輝頒獎典禮2020》今於將軍澳電視城舉行，雖然天氣寒冷，但無阻一眾女星爭妍鬥麗，於行紅地氈時，當中以陳自瑤銀色吊帶低胸晚裝露腰兼騷背，以及朱晨麗金色低V西裝晚裝最搶鏡，張曦雯（Kelly）與馮盈盈則「失手」以娘爆姊妹裙款式亮相，高海寧（高Ling）收起身材以密實造型上陣，雖然心口位置罅隙隱若露胸光，兩位視后大熱龔嘉欣與蔡思貝則不過不失，反而無綫小花林凱恩頗為亮眼，白色晚裝裙盡顯仙氣！

高海寧與張曦雯一起接受訪，高海寧被問到今次如此密實上陣，不怕被搶鏡？她謂：「天氣凍嘛。」張曦雯則幫口指高Ling的晚裝裙能顯出身體線條，而Kelly佩戴的鑽飾約值300萬元。

有份提名「最佳女配角」的陳自瑤，以銀色谷低胸吊帶Bling Bling造型上陣，除了上圍相當澎湃，既露背又露腰，非常性感，面對嚴寒天氣，她說：「以往都未試過咁凍，呢件衫之前揀咗，後來睇新聞先知咁凍，只能硬住頭皮頂硬上，身上都冇位攝暖包（做足安全措施？）少少，因為件衫都好『忟』（頒獎禮以來最性感？）還可以，都可以再性感啲，主要睇條裙款式，未去到最底線。」談到老公王浩信有份爭視帝，問到是否也支持他，陳自瑤一如過往繼續避談，更說：「又唔問我都有提名啦！仲有同黃翠如、連詩雅一齊爭拍檔獎，都好想拎，仲有想拎埋女配角。」