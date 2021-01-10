【失手系列】江嘉敏米芝蓮腰脹爆Mon

曾經以低胸晚裝亮相《萬千星輝頒獎典禮》令人眼前一亮嘅江嘉敏，今次改以連身閃片晚裝上陣，密實程度可謂贏晒，不過就零睇頭，而喺佢彎身整理裙襬時，腰間位置出現一截截，究竟係佢身形脹咗，定係條裙太緊就佢自己先知！

穿上大紅露肩晚裝的馮盈盈，凍到起雞皮，對於前男友鍾文浩即將結婚，她大方回應：「戥佢高興，進入人生另一階段，祝佢百年好合、連生貴子。」她更揚言一早知道男方結婚並且已送上祝福，至於有冇請佢飲喜宴，她則表示：「我1月30日已經有工作安排，（咁佢有冇畀帖你？）佢都知我好忙。（好多人搵佢未婚妻同妳做比較？）希望畀多啲空間佢哋，佢哋唔係圈中人，會有壓力。」

至於她跟前男友的愛巢，盈盈指已處理好經已賣出，至於有指她的緋聞男友鄭衍峰正租住其位於南昌站的寓所，她則回應：「個間屋依家我用嚟做咗Studio，會拍嘢、開直播咁，係我自己交租。」

視后李佳芯（Ali）密實打扮現身紅地氈，甫現身即自首：「我知大家會失望，唔係對我有期望嘛！我覺得套衫好襯我，簡單又清，好舒服，又有啲凍，長袖有位可以攝暖包，我揀衫着重實際。（輸蝕畀其他女星？）本身出世就輸蝕，接受咗現實。」對於被指與男友陳炳銓分手，更搬離西貢愛巢，Ali反問傳媒：「點解咁講，唔係，冇乜改變，都有見面，搬出去係因為開劇方便返工，時間好長，搬出去係啱（拍完劇搬返去？）仲有合約（新居），等完咗先決定（感情冇改變？）都係咁。」更坦認每次拍劇均有壓力，現時頸部兩邊出疹，曾進食中藥，現時改吃西藥及搽類固醇，並不時叮囑自己要調節心情。