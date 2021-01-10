把握機會　盡享期間限定美食

任何東西只要加上「期間限定」，即時變得搶手，近期有不少美食推廣都標榜限時推出，如精緻的素食，到美味的甜點都有，唔把握機會就會錯失喇。

素食之選

中環Beef & Liberty在這個1月，會搖身一變成為Leaves & Liberty的素食專門店，當中有多款菜式，如炭燒香烤椰菜花、炸芝士通心粉、火箭菜蜜餞竹筍沙侓、紅菜頭紅桑子沙律，來到主菜，就有用植物肉製作的漢堡包，如紅菜頭漢堡、手撕大樹菠蘿漢堡、Impossible芝士雙層漢堡和鮮菇藜麥漢堡等，大家想盡情找「素」就留意。

滿口芝味

Feather & Bone在這個1月，以瑞士山區季節限定的Vacherin Mont d'Or芝士為主角，推出2款期間限定菜式。瑞士經典的烤Vacherin Mont d'Or芝士配上烤法國和自製的，配上軟滑的芝士，感覺剛好。另一款Vacherin Mont d'Or 芝士牛肉漢堡，選用乾式熟成60日的1牛肋肉，再淋上厚厚的芝士、酸洋葱醬丶香蒜蛋黃醬丶脆香葱及牛肝菌碎，分量十足。

香濃朱古力

麥當勞甜品站和朱古力品牌HERSHEY’S合作，推出朱古力新地甜品系列，加上花生和朱古力醬朱古力或扭紋新地，香濃有口感。朱古力麥旋風加了滿滿的朱古力曲奇碎，朱古力味更香濃。

粉絲儲杯

Häagen-Dazs和Sanrio characters合作推出期間限定雪糕杯，Hello Kitty、My Melody及Pompompurin會化身成立體造型的杯子，內裏藏了一杯雪糕。食完雪糕後個卡通人物杯可以儲起，用來存放小物件又或作擺設都得，粉絲豈會錯過。