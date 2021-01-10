朝比奈七瀨　潮爆美少女

鑑賞靚女有好多種角度，其中一個重點就係靈魂之窗，無論係眼大眼細、單眼皮或雙眼皮，首先眼神要精靈，水汪汪嗰隻就更為吸引。以SOD專屬女優朝比奈七瀨為例，眼大有神，好似識得同人講嘢咁款，男士被佢嘅眼神盯住，好易暈晒大浪。身為一位千禧年出生嘅美少女，七瀨唔止五官標致，而且氣質清純，可以被歸類為王道派美少女。雖然有人批評佢棚牙唔多整齊，但總算係唇紅齒白，笑起上嚟好甜美。身材方面，佢屬於纖巧型，身上冇咩凸出之處，勝在由頭到腳嘅肌膚都顯得鮮嫩又彈滑，望落順眼就已經夠晒正！

潮吹功夫勁

舊年3月，七瀨正式喺AV界登場，佢所效力嘅SOD好鍾意發掘美少女新人，之前已經捧紅唯井真尋、戶田真琴等人氣小花，相信佢都好有潛力成為兩位師姐嘅接班人。事實上，咪睇阿妹生得細細粒，同男優埋牙肉搏嘅時候，一啲都唔怯場，主動性同配合度都好高，加上筋骨都幾柔軟，令床上動作更為優美。另外，阿妹好易爆發潮吹，喺男優嘅指技刺激下，就會水花四濺，搞到成張床濕晒！不過，阿妹有啲地方仍需改進，就係表情唔夠肉緊，好彩喺廠方嘅調教下，已有所改善，若然叫床聲再大啲，咁就真係冇得彈！

朝比奈七瀨

年齡：20歲

身高：5呎2吋

三圍：32-24-33