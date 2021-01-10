擊敗強敵龔嘉欣　蔡思貝逆轉贏視后

《萬千星輝頒獎典禮2020》最矚目獎項之一嘅「最佳女主角」賽前鬥得難分難解，《殺手》龔嘉欣、《踩過界II》蔡思貝、《反黑路人甲》高海寧勢均力敵，3女當中龔嘉欣被睇高一線，雖然佢率先攞咗馬來西亞視后，不過最終由蔡思貝飾演嘅「癲姐」力壓群雌，爆冷封視后，好姊妹何雁詩飛撲獻吻祝賀，一班好姊妹臨尾出盡法寶幫她拉票可謂功不可沒。

思貝表示3年前首次獲頒「我最喜愛電視女角色」獎時，於頒獎台上諷刺表示自己也不喜歡自己，而3年後的今天，認為自己成長及經歷也不少，感謝身邊一直陪住她走向前的朋友，湯洛雯、楊秀惠、王君馨等一班姊妹，她說：「多謝大家對我包容，好多地方我做得未夠好....7年嚟成日聽到人講都係打份工，唔使咁搏，但我係有熱誠同團火，有執着先成就到角色，我並因為執着先得罪人，我會改。」

事後蔡思貝接受訪問，提到從當選港姐至今已7年，問到可感到年資短已奪視后？她說：「我從來冇諗過用幾多年時間去攞視后，但呢個都係目標，頭先喺後台見到啲監製，話見到我進步好多，好開心，因為我真係好努力，好用心去做人，呢條路一直都唔容易。」而年前攞角色獎時，曾揚言會不停進步，笑指當時絕非順口開河，寄望能做一些事令大家看到她的努力，她說：「個獎好重，我好開心，因為禁聚令關係，暫時喺屋企同父母慶祝先。（緋聞男友胡鴻鈞呢？）頭先見到佢都有叫我加油，感覺似發夢。（佢都有獎攞，會一齊慶祝？）佢係音樂獎，唔同範疇。（唔一齊慶祝？）又唔會，大家係朋友。（3年前前講過唔鍾意自己！）依家鍾意自己啦，會愛錫自己！」