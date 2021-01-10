網絡吸睛　索女現優勢

樣靚身材正，真係咁着數？有水着女優以巨乳為賣點拍煮食影片，隨即成為網絡熱話；又有人以輕熟女之齡再拍寫真，因為Keep住靚而備受讚賞；仲有位四仔女神喺網上發一條貼而得到幾十萬人點讚，真係唔到你唔服！

真空圍裙教烹飪

早前報道過，日本喺抗疫期間湧現唔少以巨乳為賣點嘅網絡視頻，原來呢期有個YouTuber因為以上半身真空露側乳嘅造型出鏡，成功吸引大量網民關注，佢就係著名巨乳寫真女優水咲優美！翻查資料，佢嘅視頻喺舊年6月開設，裏面有十幾條片，無一不以巨乳為賣點，但以早前一條教烹飪嘅短片最搶眼，事關佢嘅真空圍裙造型實在太誘人。講真喺1997年出生嘅佢，憑住一對36G巨乳，喺寫真界有相當高人氣，既然身材方面咁有本錢，又點可以收收埋埋呢？

輕熟女神影寫真

留住青春係大部分女人都好着緊嘅事情，幸好家陣啲護膚技術實在高超，只要夠勤力保養，已屆輕熟之齡都可以Keep到似個廿零歲嘅妹妹仔，曾紅極一時嘅寫真女優小松彩夏，就係人辦！今年34歲嘅佢，早前為雜誌《Weekly Playboy》拍攝一輯寫真相，狀態真係好弗，皮光肉滑之餘，嗰對33D美乳更加係勁吸睛，所以唔少網友都話佢有本錢繼續拍寫真。講真，自從喺2012年推出《Komagokochi》之後，佢一直冇再推出新寫真集，難怪呢輯相會成為網絡熱話啦！

脫星剖白怕孤獨

人靚又搵到錢嘅美國四仔脫星，究竟會擔心啲乜嘢？喺1991年出生嘅天后級脫星Riley Reid坦言，最怕係孤獨一生。擁有完美美股嘅佢，自2011年喺四仔界出道以來，先後喺AVN、XBIZ同NightMoves等四仔頒獎禮獲獎，而且吸金力超強。早前佢喺IG發文，話自己加入四仔界以後，遇上嘅男人只停留肉體關係，擔心以後冇戀愛機會，甚至要孤獨終老。貼文一出，即獲得超過86萬人點讚，唔少人都讚佢有美麗嘅靈魂，只要唔放棄，總有一日可以遇到真命天子。