是日星玄

【是日通勝】（一點居士）

庚子年十一月二十八己未火破日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：拆卸、掃舍、求醫

忌：嫁娶、開業、移靈

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊

財運一般，求財表現好壞參半，易受情緒影響。

金牛

遇上工作難題，或會顯得力不從心，倍感沮喪。

雙子

兩性相處要有一些空間，否則易因小事而爭執，

巨蟹

化解感情問題要靠溝通，宜細心聆聽對方想法。

獅子

人緣佳，單身者多約會，或可結識合眼緣異性。

處女

笑容是博取好感的武器，前線工作者宜多加善用。

天秤

工務繁忙，進度不似預期中順利，小心壓力過大。

天蠍

今天有利求學，只要保持專注，沒有問題考到你！

人馬

不乏接觸異性的機會，奈何真命天子仍未出現！

山羊

安守本分就行，不宜作任何重大決策，以防失誤。

水瓶

工作機遇不斷，上司給予權責，要好好把握啊！

雙魚

桃花很旺，已婚者要自律，避免陷入三角關係。

【生肖運程】

相沖生肖：牛（48歲）

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）羊 財運弱

鼠

得貴人幫助，事業與財運皆上升，但愛情運一般。

牛

是日沖煞，但整體運氣不太差，作出投資宜審慎。

虎

桃花運轉佳，單身者主動曝光，不乏認識異性的機會。

兔

跟同事保持友好，處事不能太計較，免拖累工作進度。

龍

精神欠佳，易胡思亂想，可影響睡眠質素與健康運。

蛇

生活和諧，工作也受惠，惟財運一般，投資風險高。

馬

待人接物委婉一點，可令辦公室氣氛變好，遠離麻煩。

羊

財運跌，脾氣差，處事不能太計較，不聽意見易出錯。

猴

工作運下降，小人當道，易中暗箭，防人之心不可無！

雞

人氣上升，跟朋友坦誠交流，可望帶來賺錢機會。

狗

盡心工作，不乏發展機遇，求財要有收穫需注重分析。

豬

人緣運上升，多開口跟伴侶及同事溝通，可獲得肯定。