【同場結婚】羅子溢當楊茜堯面咀李彩華嗌有趣

由梁家樹監製的劇集《家族榮耀》自去年11月尾開拍，一眾演員張智霖、熊黛林、黃浩然、羅子溢、楊茜堯及李彩華（Rain）等正拍攝得如火如荼，婚後首度合作的子溢與茜堯並非合演夫妻，反而演親戚，於劇中乃叔嫂關係，子溢太太是Rain，茜堯另一半則是浩然。

日前兩對劇中情侶齊齊穿上禮服拍攝結婚戲，由於有一對真實版夫妻，令現場飾演賓客的演員感覺有趣，子溢接受訪問時笑說：「我同浩然講，呢種關係喺古仔入面都係第1次，堯堯老公係浩然，但現實我同佢係夫妻，仲要同一場合結婚真係未試過！（現場畀人笑？）大家都有講笑，問我點樣抽離，但我OK，又唔係真。」更指該場口還有親吻戲，問到於太太面前咀Rain可感尷尬？他說：「咁佢都同浩然Kiss啦！大家有共識，我哋冇咩特別感覺，係旁觀者覺得得意，但場戲唔係好多NG咋！」談到連日來開工，未能經常見到女兒小珍珠，子溢也大呼辛苦：「真係好掛住佢，太太叫晒救命，咪一有時間就同佢Facetime，好在都認得我哋，叫佢會笑吓。」

對於這場結婚戲，楊茜堯回應稱：「嗰場戲好得意，自己未試過同老公演對手得嚟，仲要各自都有另一半！（尷尬？）咁就冇嘅，反而期待出街，我諗好多觀眾都好好奇！」至於在老公面前與黃浩然拍結婚咀戲可有尷尬？她笑言：「盡情去做，冇尷尬，加上同浩然都好熟，都有默契嘅！」

而Rain則透露劇中與子溢不乏親熱戲，不過要於茜堯面前親吻其丈夫，感覺相當尷尬，她說：「真係好淆底，拍呢場戲時大家唔係好熟，但佢好多建議，例如點樣錫、咩角度咁，不過到佢錫落時候，我個嘴緊張到唔識郁，搞到佢忍唔住話：『其實你個嘴可以郁吓』，好在後來都順利完成，之後就熟啲，仲叫佢做羅導，因為佢真係好多橋。」