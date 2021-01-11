東方日報C1：王浩信視帝起孖　蔡思貝開齋封后

《萬千星輝頒獎典禮2020》昨晚假將軍澳電視城舉行，視帝、視后之爭相當激烈，結果由「癲姐」蔡思貝力壓勁敵龔嘉欣脫穎而出首奪視后，而「盲俠」王浩信相隔3年以大熱姿態再奪視帝，更激罕向太太陳自瑤致謝。

全晚頒發多個獎項，其中視后之爭尤其激烈，憑《殺手》入圍的龔嘉欣一直被視為大熱，最終卻被「後輩」蔡思貝反超前，令她「臨門飲恨」﹗思貝人逢喜事精神爽，以黑色低胸流蘇裙、谷盡「湯碗胸」現身紅地氈搶鏡，《踩過界II》內由忠變「奸」的她，打從心底覺得被王浩信「背叛」一幕演得入木三分，首奪「最佳女主角」實至名歸。

謾罵聲中成長：多謝對我包容

現年29歲的思貝，2013年選港姐奪亞軍加入娛樂圈，未幾爆出「假學歷風波」，入行之初更被指沒有觀眾緣，可謂在謾罵聲中成長，能夠捱到贏得視后「一雪前恥」，難怪領獎時心情激動：「3年前我第一次上台，當時我講咗句：『我都唔鍾意我自己！』……呢段日子我成長、經歷咗好多，發覺原來身邊有好多愛錫自己嘅人，多謝同我合作過嘅人對我嘅包容！我知自己有好多地方做得唔好，多謝無綫成就我去追演員夢同所有畀過機會我嘅人，令我喺唔同範疇作出嘗試。」

失意視后的嘉欣贏得「最受歡迎電視女角色」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，未至空手而回。宣布「馬國視后」時，她表現得相當激動，並哽咽說：「呢個獎好重，多謝公司、多謝馬來西亞投票畀我嘅每一位。多謝祥哥（黎耀祥），我喺你身上學到演員嘅專業，多謝珍姐（曾勵珍）教我做人，我會繼續做好演藝事業。」領取「最受歡迎角色」時，她不忘多謝拍檔羅天宇及她天上的祖父，望對方體諒她當年放棄學業入行的選擇。

王浩信多謝太太攬攬鼓勵

「最佳男主角」方面，王浩信繼2017年憑《踩過界》得獎後，今年再憑《踩II》躍登視帝寶座，同時囊括「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，又與《反黑路人甲》張振朗、朱敏瀚獲得「最受歡迎電視拍檔」，三喜臨門，贏得視帝的他公開多謝太太陳自瑤：「多謝我嘅家人、YoYo（陳自瑤），佢好悉心照顧我個女！多謝無綫栽培咗我15年，希望2021年大家有更好嘅1年。」台上的YoYo木無表情，但台後有跟老公相擁以作鼓勵。而張振朗憑《反》劇獲得「最受歡迎電視男角色」，領獎時哭成淚人，不忘多謝台前幕後，更打趣向台下曾開口恨獎的劉丹表示「唔好意思」。《反》劇還獲得「最佳劇集」及「馬來西亞最喜愛TVB電視劇集」成大嬴家。

另外，「萬千光輝演藝大獎」成為「收視王」《愛．回家之開心速遞》囊中物，由「領軍」的劉丹代表發言：「去年我都係第一個出嚟攞獎嘅，但今年個獎意義比較深，我哋喺監製帶領下愈拍愈開心、愈拍愈興奮，多謝無綫、多謝珍姐（曾勵珍），仲要多謝另一個阿姐，就係汪明荃，佢幫我哋爭取加人工。」台前幕後隨即在後台開香檳慶祝。

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