上個月有美國傳媒爆HBO 90年代神劇《色慾都市》(Sex and the City)將回歸拍新劇集,並在旗下收費影視平台HBO Max播映。劇中3位「色慾女」莎拉謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)、姬絲汀戴維絲(Kristin Davis)和仙菲亞尼克遜(Cynthia Nixon)將回歸飾演同一角色。而與劇組鬧翻的甘嘉拉圖(Kim Cattrall)將不會加入。今日官方就宣布落實開拍新劇,並改名為《And Just Like That...》。

憑劇中Carrie一角上位的莎拉亦有於社交網站上載先行預告,並留言說:「我忍唔住想知道...佢哋依家喺邊度?」據知劇集將於春末期間在紐約開拍,劇集共有10集。暫時未定播映日期。曾執導《色》劇以及兩集電影的導演Michael Patrick King將與3位女主角一同擔任執行監製。不過最令人意外的就是劇集原創人Darren Star將不會參與新版。