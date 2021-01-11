超卓汽車頒獎巡禮：卓越四驅豪華SUV─Audi Q7

全新Audi Q7不單止升級至48V Mild-Hybrid輕混合動力系統，有助提升引擎效率兼減少油耗，更是同級唯一配備四輪轉向系統的四驅豪華七座SUV，可駛出猶如「輕功水上飄」的高敏捷度、操控性及機動性能，低速行車時靈動，高速行車時更穩定。

低轉高扭 游刃有餘

新車搭載全新3.0L V6渦輪增壓引擎，低轉高扭表現極佳，500Nm峰值扭力可於引擎轉速低至1,370rpm時盡釋，並一直維持至4,500rpm。因有Mild-Hybrid輕混合動力系統輔助，透過配備BAS電動馬達的48V電力系統為引擎起動，並在煞車時回收達8kW能量為電池充電，大大提升引擎效率，減少達0.7L/100km的綜合油耗。車載運動化主動氣壓懸掛，車身離地距可作115mm升降調節，配合quattro四驅系統，並可透過Audi Drive Select選擇合適駕駛模式及動態控制系統設定，應付崎嶇路況游刃有餘。